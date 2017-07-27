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День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)

  27 июля 2017, 17:57
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Сегодня по случаю празднования Дня Крещения Руси прошел молебен в парке Владимирская горка, после чего верующие прошли Крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру, где состоится всенощное бдение. Правоохранители сообщили, что на Владимирской горке собралось около 15 тыс. человек, а Крестный ход прошел спокойно. Вместе с верующими в 30-градусную жару прошлась и наша фотограф Татьяна Довгань

    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань
    • Крестный ход Московского патриархата. 27 июля 2017. Фото: Т.Довгань

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: московский патриархат, религия

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