День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)

27 июля 2017, 17:57

Сегодня по случаю празднования Дня Крещения Руси прошел молебен в парке Владимирская горка, после чего верующие прошли Крестным ходом в Киево-Печерскую Лавру, где состоится всенощное бдение. Правоохранители сообщили, что на Владимирской горке собралось около 15 тыс. человек, а Крестный ход прошел спокойно. Вместе с верующими в 30-градусную жару прошлась и наша фотограф Татьяна Довгань