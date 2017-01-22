День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)

22 января 2017, 14:34

Традиционно на День соборности Украины на мосту Патона в Киеве создали живую цепь. С каждого берега Днепра навстречу друг другу вышли волонтеры и активисты (некоторые были одеты в форму УНР и ЗУНР) с 30-метровым флагом Украины. Вместе с ними оба берега Днепра объединял и наш фотограф Виталий Головин