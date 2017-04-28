Луценко сравнил Януковича с колумбийской мафией

28 апреля 2017, 16:15
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Для вывода денег Янукович использовал около 500 компаний зарубежем

Луценко сравнил Януковича с колумбийской мафией | Политика | Дело Увеличить картинку

Средства, украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, выводились из Украины через около 500 компаний.

Об этом рассказал на специальном брифинге 28 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Средства, украденные различными способами на территории Украины тогдашней властью, через около 500 компаний выводились из Украины. Через ряд оффшорных компаний попадали в всемирную "мойку". Отследить их точное происхождение 3 года пытались следователи ГПУ, службы финансового мониторинга, наши коллеги за рубежом по нашим запросам. Они следовали на Кипр, а в большинстве своем — на территорию Латвии", — сказал генпрокурор.

Оттуда, по словам Юрия Луценко, эти средства заходили в Украину, где уполномоченные Януковичем фирмы покупали специально выпущенные государственные облигации с 8% годовых в валюте.

"Удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств", — сказал генпрокурор.

Как известно, сегодня Государственный банк "АО "Ощадбанк" приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения через месяц после того, как суд в Краматорске вынес решение о конфискации.

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины закончится до конца дня.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривень.

По материалам: Украинская правда
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Теги: виктор янукович , конфискация , юрий луценко , генпрокуратура

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Луценко сравнил Януковича с колумбийской мафией | Политика | Дело
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