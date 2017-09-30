Киберполиция разоблачила мошенников, продававших "уникальную систему похудения"

30 сентября 2017, 15:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Мошенники, представлявшиеся врачами, сумели получить от клиентов 5 млн грн за "персональное устройство для эффективного похудения"

Киберполиция разоблачила мошенников, продававших Увеличить картинку

Правоохранители пресекли в Запорожской области деятельность преступной группировки, участники которой продавали устройства для похудения, не соответствующие техническим требованиям. Общая сумма полученных средств от обманутых клиентов составила около 5 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В составе группы мошенников — четыре человека, жители Запорожья в возрасте 29-30 лет. Они размещали свои объявления на специально созданном сайте. Указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле "офис" находился в арендованном подвальном помещении.

Мошенники представлялись врачами с большим опытом работы и убеждали клиентов приобрести персональное устройство для эффективного похудения. На липовой "уникальной модели похудения" злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на их счет более 600 тыс. грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 человек.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Раздел: >
Теги: криминал , суд , полиция , нацполиция , запорожье

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Киберполиция разоблачила мошенников, продававших
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.58
EUR EUR - - 31.38
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Читаемые в разделе
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Под Винницей горит крупнейший в Украине склад боеприпасов (обновляется) Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все новости
Комментируемые
1 КГГА на аукционе продала здания возле "Новопечерских Липок" за $1 млн 1 2 Жінка на велосипеді — це ознака того, що місто безпечне для велосипедистів — радниця Кличка 3 Как выглядят танковые учения украинских военных по стандартам НАТО (фото) 4 В Киеве сгорел большой склад со строительными материалами 5 Государство потеряет из-за налоговых льгот 26,3 млрд грн
Все новости
Видео
 В Белой Церкви произошел пожар на крупном фармацевтическом заводе
Убит глава правления "Киевоблэнерго" — Нацполиция в Киевской области
Все видео
Фото
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Вместо мафов — сквер. Как выглядит Контрактовая площадь после реконструкции (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.