Киберполиция разоблачила мошенников, продававших "уникальную систему похудения"

Правоохранители пресекли в Запорожской области деятельность преступной группировки, участники которой продавали устройства для похудения, не соответствующие техническим требованиям. Общая сумма полученных средств от обманутых клиентов составила около 5 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В составе группы мошенников — четыре человека, жители Запорожья в возрасте 29-30 лет. Они размещали свои объявления на специально созданном сайте. Указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле "офис" находился в арендованном подвальном помещении.