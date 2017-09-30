Киберполиция разоблачила мошенников, продававших "уникальную систему похудения"

Правоохранители пресекли в Запорожской области деятельность преступной группировки, участники которой продавали устройства для похудения, не соответствующие техническим требованиям. Общая сумма полученных средств от обманутых клиентов составила около 5 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В составе группы мошенников — четыре человека, жители Запорожья в возрасте 29-30 лет. Они размещали свои объявления на специально созданном сайте. Указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле "офис" находился в арендованном подвальном помещении.
Мошенники представлялись врачами с большим опытом работы и убеждали клиентов приобрести персональное устройство для эффективного похудения. На липовой "уникальной модели похудения" злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на их счет более 600 тыс. грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 человек.
Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.