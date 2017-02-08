Депутаты не пришли на пленарное заседание Верховной Рады

Спикер парламента Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады.

"Недостаточное количество (депутатов) для проведения результативных голосований. Утреннее заседание я объявляю закрытым. Завтра в 10:00 прошу всех прибыть в зал", — сказал Парубий.

Перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов находится в зале. Результаты показали, что на рабочих местах присутствуют 198 народных депутатов (при минимуме для результативного голосования 226).

Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14:00. После этого депутаты работают в комитетах.

Напомним, что шестая сессия украинского парламента восьмого созыва открылась 7 февраля. Во время открытия Андрей Парубий в очередной раз пообещал принять меры для повышения дисциплины в Верховной Раде.

"Никто не сможет пояснить, глядя в глаза ребятам из замерзших окопов восточного фронта, почему тебя нет на твоем рабочем месте в парламенте воюющей страны. Убежден, как и большинство в этом зале: отсутствие депутата на рабочем месте во время войны — недопустимо. Просто подло", — сказал он, открывая сессию парламента. "Нет времени на работу в сессионном зале — сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", — сказал спикер.