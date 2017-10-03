Депутаты приняли пенсионную реформу за полдня

Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала "за" законопроект №6614 о повышении пенсий. Соответствующий документ поддержали 288 народных депутата.

"Ко второму чтению 82 народных депутата подали 2 151 предложений к правительственному законопроекту о пенсионной реформе. Из них профильных комитет учел 447 предложений, а 1 704 правок было отклонено", — отметила глава комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

Глава профильного комитета отметила, что принятый закон позволит уже с октября текущего года повысить выплаты для пенсионеров. Впредь пенсии будут рассчитываться исходя из показателя минимальной зарплаты 3 200 грн, средней зарплаты 3 764 грн, а также прожиточного минимума 1 452 грн.

По словам Денисовой, гражданам, которые сейчас ежемесячно получают минимальную пенсию на уровне 949 грн, выплаты поднимут до 1 373 грн. Речь идет о повышении выплат для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию.

"В среднем выплаты для каждого пенсионера вырастут на 700 грн, — заявила глава профильного комитета Людмила Денисова. — И эта сумма будет увеличиваться, ведь мы предусматриваем автоматическую индексацию на 50% от средней зарплаты и 50% от инфляции (в 2019 и 2020 годах — Ред.)".

Кроме повышения показателя средней зарплаты принятый закон вносит еще одно изменение в формулу расчета пенсионных выплат, уменьшая такой показатель как "величина оценки одного года страхового стажа". Раньше законодательство устанавливало этот коэффициент на уровне 1,35%, с нового года показатель уменьшится до 1%. Это, соответственно, уменьшит размер выплат для украинцев, которые будут выходить на пенсию после 2018-го.

Одна из ключевых норм закона предусматривает повышение необходимого для выхода на пенсию страхового стажа (периода уплаты страховых взносов) с 15 до 25 лет. Требования к стажу будут одинаковыми для женщин и для мужчин. Они также будут увеличиваться ежегодно на один год в течение 10 лет. То есть, чтобы выйти на пенсию в 2019-м понадобится уже не 25, а 26 лет стажа, а в 2020-м — 27 лет и так до 2028 года, когда для выхода на пенсию потребуется 35 лет страхового стажа.

Принятый закон также предполагает отмену налогообложения (15%) выплат для работающих пенсионеров. Срок службы для военных и срок учебы в университетах и профтехучилищах для студентов будут зачислять в страховой стаж.

Профильный комитет решил исключить из закона норму о повышении размера ставки ЕСВ на 7% и 15% для предприятий с вредными условиями труда из первого и второго списков, как предлагал Кабинет министров. Министр соцполитики Андрей Рева ранее подчеркивал, что увеличение ставки ЕСВ станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников.

Кроме того, закон предусматривает, что в стране должен быть создан единый реестр пенсионеров, а обязательная накопительная система стартует с начала 2019-го. Документ также предусматривает проведение аудита Пенсионного фонда.

Напомним, в первом чтении законопроект о пенсионной реформе был принял в июле. Министр соцполитики тогда заявлял, что документ позволит повысить пенсии для 5,6 млн пенсионеров, а еще для 3 млн пенсионеров "приблизить размер выплат до социальных стандартов".