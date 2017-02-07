Депутаты пытаются "воскресить" налоговую милицию — Минфин

Сегодня депутаты налогового комитета Верховной Рады инициировали изменения, которые восстановят налоговую милицию, несмотря на позицию Минфина. Об этом на своей странице в facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Если Рада поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес, будет снова легитимизирован", — посетовал министр.

Данилюк напомнил, что налоговая милиция уже месяц находится вне закона, но "разгула финансовой преступности" так и не произошло. "Почему тогда такая спешка? Возможно, это еще одна попытка сорвать одну из важнейших реформ для бизнеса?" — предполагает Данилюк.

Он также сообщил, что вчера на совещании под председательством премьер-министра была достигнута договоренность по доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки. Законопроект, по его словам, публично поддержали основные бизнес-ассоциации и независимые эксперты.

"Я продолжаю придерживаться позиции, что восстановление налоговой милиции неприемлемо. Это "наследие" должно отойти в прошлое", — добавил министр.

Как сообщил нардеп Андрей Журжий, налоговый комитет ВРУ проголосовал за возобновление деятельности налоговой милиции, единогласно поддержав правку № 10 главы комитета Нины Южаниной к законопроекту № 0940 о внесении изменений в НКУ о налогообложении наследства.

"Думаю, уже сегодня указанную поправку пытаются протащить через ВР Украины и проголосовать", — предупредил нардеп. Он также подчеркнул, что правка была внесена незаконно, ведь этот законопроект был рекомендован Комитетом еще 20.04.2016 и все правки комитета уже были согласованы.

В свою очередь, сама Нина Южанина объяснила внесение правки необходимостью исправить "техническую ошибку, допущенную при принятии закона №1797 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" (бывший законопроект №5368). По ее словам, закон был принят именно с такой формулировкой, что налоговая милиция прекращает деятельность со дня вступления в силу закона о функционировании органа, который должен ее заменить.

"Если случилась техническая неточность при подготовке проголосованного в зале текста к подписи и обнародования, то ее нужно исправлять как можно оперативнее", — написала Южанина на своей странице в facebook.

В скорую разработку правительством законопроекта о финансовой полиции Южанина при этом не верит. "Несмотря на то, что время идет, а жизнь не останавливается и проблемы, которые возникают сегодня, в том числе касающиеся борьбы с криминальными правонарушениями в налоговой сфере, нужно решать сегодня, Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики на заседании 7 февраля 2017 г.. было принято решение исправить техническую неточность при определении налоговой милиции путем внесения соответствующей поправки в законопроект №0940 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства)", — написала она.