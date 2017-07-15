Депутаты продвигали некомпетентные изменения в бюджет — Данилюк

15 июля 2017, 11:36
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Министр финансов отметил, что депутаты в сессионном зале не поддержали некомпетентные правки своих коллег из Бюджетного комитета

Депутаты продвигали некомпетентные изменения в бюджет — Данилюк | Экономика | Дело Увеличить картинку

Во время рассмотрения последних правок по доходной части бюджета Министерство финансов столкнулось с некомпетентным вмешательством депутатов из Бюджетного комитета Верховной Рады, заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, критические изменения касались нормы по возмещению предприятиям НДС с помощью ОВГЗ, что создавало риски для доходной части бюджета и возможности для возврата бизнеса к коррупционным схемам. Как отметил Данилюк, правки продвигали некоторые члены Бюджетного комитета Рады, но во время голосования в сессионном зале депутаты их не поддержали.

ри рассмотрении изменений на заседании Бюджетного комитета были ожесточенные дискуссии депутатов и представителей Минфина. Несмотря на принципиальную позицию министерства по доходам, которые, согласно Бюджетному кодексу, должны обязательно базироваться исключительно на макроэкономических показателях, некоторые депутаты решили кодекс и логику бюджетного процесса проигнорировать" — написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Министр также подчеркнул, что при этом депутаты приняли ряд выжных поправок, которыми были увеличены расходы для критических направлений, таких как субсидии, Национальная академия медицинских наук, лечение за рубежом, программа "доступные лекарства" и другие.

По материалам: "Дело"
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Теги: александр данилюк , бюджет , верховная рада

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Депутаты продвигали некомпетентные изменения в бюджет — Данилюк | Экономика | Дело
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