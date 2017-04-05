Депутаты разрешили приватизировать общежития

05 апреля 2017, 14:15
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Всем жителям общежитий, несмотря на то, имеют ли они право там проживать или нет, разрешили приватизировать свои комнаты. Хотя это жилье предусматривалось как временное

Депутаты разрешили приватизировать общежития | Общество | Дело Увеличить картинку

Народные депутаты Украины проголосовали за закон (№1076) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий" с предложениями, внесенными ранее президентом Петром Порошенко.

"Закон не содержит политических составляющих. Необходимость принятия закона обусловлена сложной социально-экономической ситуацией в Украине, системными нарушениями законных прав граждан, которые вынуждены жить в общежитиях, и урегулированию на законодательном уровне вопроса обеспечения их жилищных прав", — заявил перед голосованием с трибуны парламента автор законодательной инициативы, нардеп Андрей Шинькович.

При голосовании парламентарии учли предложения президента Украины к закону по обеспечению равного права граждан на реализацию права на приватизацию жилых помещений в общежитиях.

Также народные депутаты поддержали предложение представителя президента Ирины Луценко и исключили из закона нормы по определению категорий лиц, имеющих право проживать в общежитии.

"Закон предусматривает, что жилая площадь в общежитии предоставляется одиноким гражданам и семьям, имеющим право проживать в общежитиях, по решению администрации предприятия. При этом, ни в действующей редакции Жилищного кодекса Украинской ССР, ни в законе, который рассматривается, не определены категории лиц, имеющих право проживать в общежитии. Прошу учесть эти замечания при голосовании", — заявила с трибуны парламента Луценко.

Напомним, 20 мая 2016 года Петр Порошенко применил право вето и вернул на повторное рассмотрение Верховной Рады закон, который разрешал приватизировать жилье в общежитиях. Президент мотивировал свое решение тем, что "закон содержит нормы, которые противоречат Конституции и законам Украины, и не создает надлежащих правовых механизмов реализации жилищных прав жителей общежитий и содержит риски их нарушения".

Президент, в частности, назвал неприемлемыми положения закона, ограничивающие права граждан на приватизацию комнат в общежитиях в зависимости от наличия трудовых или служебных отношений с предприятием, которое предоставило им право проживать в общежитии, или в зависимости от официальной регистрации места проживания в общежитии.

1 ноября 2016г Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет законопроект №1076. Нардепы рассмотрели предложения главы государства к данному законопроекту и не согласились его отклонить, как предлагал президент.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: приватизация , недвижимость , законы

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Депутаты разрешили приватизировать общежития | Общество | Дело
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