Девелопер "Сильпо ритейл" в 2016 г. получил 51,6 млн грн чистого убытка

03 мая 2017, 14:30
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ЧАО "Сильпо ритейл" (Вишневое Киевской обл.), девелоперская компания крупнейшей на украинском рынке продуктового ритейла торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group (Киев), в 2016 году получило 51,588 млн грн чистого убытка против 24,973 млн грн чистой прибыли в 2015 году

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Согласно данным компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее операционная прибыль сократилась на 27,3% и составила 116,562 млн грн.

Непокрытый убыток ЧАО "Сильпо ритейл" в 2016 году увеличился на 31% и к концу года составил 226,193 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность предприятия за 2016 год увеличилась в 2,1 раза до 250,567 млн грн.

В то же время долгосрочные обязательства ЧАО "Сильпо ритейл" сократились с 3,732 млн грн в начале 2016 года до 22 тыс. грн к концу года, а текущие обязательства выросли на 18,3% до 998,461 млн грн.

ЧАО "Сильпо ритейл" (ранее ЗАО), структурная единица Fozzy Group, зарегистрировано в 2005 г. Компания занимается предоставлением в аренду собственной или арендуемой недвижимости, строительством зданий и куплей-продажей недвижимости.

В 2015 году компания сократила чистую прибыль в 6,5 раз по сравнению с 2014 годом — до 24,973 млн грн.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, владельцем 97,4481% акций ЧАО "Сильпо ритейл" на четвертый квартал 2016 года выступало ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" (ЗНВКИФ) "Ритейл капитал" (Киев).

По данным веб-сайта Fozzy Group, на начало 2017 г. сеть супермаркетов "Сильпо" включала 263 торговых объекта в 60 городах Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: ритейл , fozzy group , нкцбфр

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