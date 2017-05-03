ДФС обесточена в результате обстрелов — ГСЧС

03 мая 2017, 09:00
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Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м.кв.

ДФС обесточена в результате обстрелов — ГСЧС | Регионы | Дело Увеличить картинку

В результате обстрелов 2 мая и повреждения высоковольтной линии электропередач Донецкая фильтровальная станция обесточена, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7.00 3 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м.кв.", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве рассматривают возможности проведения ремонтно-восстановительных работ, при условии обеспечения безопасности сотрудников.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: гсчс , зона ато

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ДФС обесточена в результате обстрелов — ГСЧС | Регионы | Дело
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