Для предпринимателей из Донбаса ПРООН организовала Академию краудфандинга

Предприниматели Донбасса обучаются краудфандингу в открывшейся в Киеве Академии краудфандинга. Проект финансирует Посольство Великобритании в Украине, а реализует Программа развития ООН в Украине.

Основная цель этой инициативы — мобилизовать все существующие ресурсы для улучшения условий жизни переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших от конфликта.

Участниками курсов стали те, кто уже получил гранты на открытие собственного бизнеса в рамках программы ПРООН и те, кто подавал заявки на получение гранта. У них была возможность презентовать и обсудить свои проекты с ведущими краудфандинг-специалистами из Хорватии и Украины.

О том, как эффективно использовать для получения финансирования такой инструмент, как краудфандин, рассказали представители "Майстерні Спільнокошту" Денис Бортников и Ольга Логвиновская и международный эксперт Марина Петрович.

Студенты Академии учились правильно презентовать свою идею в видео-истории проекта. Им показали видео-визитки успешных стартапов и подробно описали алгоритм создания стратегии стартапа. После чего с помощью менторов они разработали сценарии видео-историй своих бизнесов.

Участники узнали о том, какие онлайн платформы лучше использовать, чтобы собрать средства для своих проектов.

Основатели краудфандинговой платформы "Спільнокошт" рассказали о технических нюансах подачи заявки на сайт. А украинские видео-режиссеры, победители конкурса ПРООН "Великі Історії Малого Бізнесу", снимавшие короткие сюжеты о предпринимателях-переселенцах, дали мастер-классы по монтажу и кадрированию видео-истории для сайта. Итогом этих тренингов стало создание визуализации собственной кампании.

Следующий этап Академии состоится в конце февраля: участники узнают о стратегических коммуникациях, необходимых для успешной кампании. Уже в марте проекты предпринимателей появятся на краудфандинговой платформе "Спільнокошт".

Основная цель этой инициативы — мобилизовать все существующие ресурсы для улучшения условий жизни переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших от конфликта.