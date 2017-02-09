Для предпринимателей из Донбаса ПРООН организовала Академию краудфандинга

10 февраля 2017, 08:12
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Академия краудфандинга для предпринимателей, которые пострадали от конфликта на востоке страны, стартовала в Киеве

Для предпринимателей из Донбаса ПРООН организовала Академию краудфандинга | Общество | Дело Увеличить картинку

Предприниматели Донбасса обучаются краудфандингу в открывшейся в Киеве Академии краудфандинга. Проект финансирует Посольство Великобритании в Украине, а реализует Программа развития ООН в Украине.

Основная цель этой инициативы — мобилизовать все существующие ресурсы для улучшения условий жизни переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших от конфликта.

Участниками курсов стали те, кто уже получил гранты на открытие собственного бизнеса в рамках программы ПРООН и те, кто подавал заявки на получение гранта. У них была возможность презентовать и обсудить свои проекты с ведущими краудфандинг-специалистами из Хорватии и Украины.

О том, как эффективно использовать для получения финансирования такой инструмент, как краудфандин, рассказали представители "Майстерні Спільнокошту" Денис Бортников и Ольга Логвиновская и международный эксперт Марина Петрович.

Академия краудфандинга

Студенты Академии учились правильно презентовать свою идею в видео-истории проекта. Им показали видео-визитки успешных стартапов и подробно описали алгоритм создания стратегии стартапа. После чего с помощью менторов они разработали сценарии видео-историй своих бизнесов.

Участники узнали о том, какие онлайн платформы лучше использовать, чтобы собрать средства для своих проектов.

Основатели краудфандинговой платформы "Спільнокошт" рассказали о технических нюансах подачи заявки на сайт. А украинские видео-режиссеры, победители конкурса ПРООН "Великі Історії Малого Бізнесу", снимавшие короткие сюжеты о предпринимателях-переселенцах, дали мастер-классы по монтажу и кадрированию видео-истории для сайта. Итогом этих тренингов стало создание визуализации собственной кампании.

Следующий этап Академии состоится в конце февраля: участники узнают о стратегических коммуникациях, необходимых для успешной кампании. Уже в марте проекты предпринимателей появятся на краудфандинговой платформе "Спільнокошт".

Основная цель этой инициативы — мобилизовать все существующие ресурсы для улучшения условий жизни переселенцев и местных жителей Донецкой и Луганской областей, пострадавших от конфликта.

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Теги: донбасс , предприниматели , краудфандинг , бизнес

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Для предпринимателей из Донбаса ПРООН организовала Академию краудфандинга | Общество | Дело
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