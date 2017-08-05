Для Воздушных сил ВСУ выделено более 1 млрд гривень — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 1 млрд грн выделено для нужд Воздушных сил Украины Вооруженных сил Украины.

"Для возобновления боеспособности, содержания, на эксплуатацию и ремонт вооружения, военной техники Воздушным силам Украины выделено из государственного бюджета более 1 млрд грн. Это позволит поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения, техники", — сказал глава государства во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

Он напомнил, что боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы.

"На протяжении первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже направлены самолеты Су-24М, Су-25М1, МиГ-29, Ан-26, Л-39, радиолокационные комплексы "Малахит", "Пеликан" и др.", — рассказал П.Порошенко.

Кроме того, по его словам, внесены изменения в программу подготовки летного состава, в частности, на 50 часов увеличился налет каждого курсанта, увеличились также требования к подготовке пилотов в условиях, приближенных к боевым.

День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа (6 августа — в 2017 году).