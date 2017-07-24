Для возвращения оккупированных территорий политикам нужно отодвинуть на второй план партийные интересы — Волкер

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе встречи с украинскими парламентариями призвал политические силы в Украине отодвинуть на второй план партийные, а также личные интересы и консолидироваться для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Он обратил внимание участников встречи, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные личные амбиции на второй план", — говорится в сообщении.

Волкер также акцентировал на необходимости поддержания людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, "чтобы они знали, что они являются важными для Украины".

Как сообщалось, Волкер в понедельник после прибытия из Донбасса в Киев провел встречи с рядом депутатов Верховной Рады Украины.

Во встрече принимали участие заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского комитета по ТЭК Алексей Рябчин, а также посол США в Украине Мари Йованович.