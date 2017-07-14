Добкина будет защищать адвокат Насирова

Народный депутата Михаил Добкин нанял двух адвокатов, которые будут защищать его в суде. Один из них — Игорь Степанов — также является адвокатом бывшего главы ГФС Романа Насирова. Он будет вести дело о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364).

Другой адвокат займется второй частью обвинения, которая касается мошенничества (ч. 4 ст. 190).

Степанов уже успел раскритиковать представление Генпрокуратуры, заявив, что оно было подготовлено не по украинскому законодательству, а по законам УССР.

Примечательно, что, кроме украинских адвокатов, Добкина будут консультировать адвокаты из Европы и США.

"Я вчера уже разговаривал с двумя иностранными адвокатами. Два из двух согласились взяться за это дело. Это адвокаты европейские. Мы еще постараемся взять адвокатов из США, так как нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине", — сказал нардеп после того, как ему сегодня вручили подозрение в Генпрокуратуре.

Адвокат Добкина и Насирова Игорь Степанов.

Чем известен Степанов?

47-летний Игорь Степанов закончил Киевский национальный университет внутренних дел.

Согласно данным реестра адвокатов, Степанов работает адвокатом с 2006 года. Он работал руководителем практики уголовного права АО "Спенсер и Кауфманн". В своем блоге адвокат критикует деятельность НАБУ, а также дает советы, что делать во время обыска.

Самое известное дело Игоря Степанова — защита в суде бывшего и.о. председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Диденко, которого обвиняли в хищении в особо крупных размерах. Обвиняемому грозило 8 лет тюрьмы, однако, благодаря работе адвокатов, Печерский суд, признав Игоря Диденко виновным, дал ему три года лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. 12 мая 2014 года Игорь Диденко назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности.

В марте 2017 года Степанов был одним из 10 адвокатов бывшего главы ГФС Романа Насирова. Ему инкриминируют злоупотребления, которые привели к убыткам на сумму 2 млрд гривень.

Вместе со Степановым Насирова защищали также Александр Мельник, адвокат бывшего и.о. председателя правления "ОГХК" Руслана Журило, а также адвокат "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца — Виктор Петруненко.

16 марта задержанного экс-главу ГФС отпустили под залог 100 млн гривень.

В чем обвиняют Добкина?

29 июня 2017 года Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Михаила Добкина. По его словам, в действиях Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

Добкин содействовал харьковским застройщикам в завладении земельными участками путем мошенничества. Застройщики с нарушением законодательства оформили себя как ЖСК "Житлобуд-1", а в день поступления их заявления на имя мэра сессия горсовета без рассмотрения на земельной комиссии проголосовала за выделение мошенникам земельных участков общей площадью более 77 га.

Как известно, 13 июля парламент поддержал представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Михаила Добкина, а также на задержание и арест.