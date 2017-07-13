Парламент дал согласие на арест Добкина

13 июля 2017, 18:44
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Верховная Рада поддержала представление генпрокурора на привлечение Михаила Добкина к уголовной ответственности и его арест

Увеличить картинку Фото: сайт Верховной Рады

Парламент поддержал представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Михаила Добкина.

За такое решение проголосовали 288 народных депутатов.

Представление на задержание и арест Добкина поддержали 250 и 242 депутата соответственно.

После голосования Юрий Луценко огласил Добкину вызов в ГПУ в пятницу на 14:00. "Надеюсь, что до этого времени суд примет все необходимые решения, которые дадут нам возможность реализовать решение Верховной Рады Украины", — добавил генпрокурор.

29 июня 2017 года Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Михаила Добкина. По его словам, в действиях Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

Добкин содействовал харьковским застройщикам в завладении земельными участками путем мошенничества. Застройщики с нарушением законодательства оформили себя как ЖСК "Житлобуд-1", а в день поступления их заявления на имя мэра сессия горсовета без рассмотрения на земельной комиссии проголосовала за выделение мошенникам земельных участков общей площадью более 77 га.

Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление Луценко на народного депутата Михаила Добкина — о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности. Два других представления: о предоставлении согласия на задержание и на арест М. Добкина комитет признал недостаточно мотивированным.

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Теги: михаил добкин , верховная рада , депутат , юрий луценко

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