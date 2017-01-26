"Добровольцы" Семенченко перешли к блокаде железной дороги

Бывшие бойцы добровольческих батальонов перекрыли железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная". Об этом сообщил народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

Целью этих действий он назвал прекращение торговли с незаконными вооруженными формированиями.

Люди в форме во главе с Семенченко вчера уже остановили первый поезд, движущийся на оккупированную территорию.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", — написал Семенченко в Facebook.

Пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что еще с 15 января бывшие бойцы батальонов "Донбасс" и "Айдар" предупреждали о проведении протестов против контрабанды железнодорожным сообщением.

"Вчера на 41-м км перегона ст. Светланово — ст. Шипилово (Попаснянский район) 30 бывших бойцов добровольческих батальонов перекрыли железную дорогу, разместили на ней три деревянных ежа и огласили о начале гражданской акции неповиновения", — рассказала Погукай в эфире телеканала "112".

В среду активистам удалось остановить поезд с 57 пустыми вагонами, направлявшийся на неоккупированную территорию. Вызванные по этому поводу следователи задокументировали произошедшее.

Материалы следователей полиции будут переданы в прокуратуру и СБУ, где действиям Семенченко и его соратникам будет дана правовая оценка. Кроме Семенченко на месте блокирования железной дороги находятся также депутаты Костенко, Парасюк, Пастух.

Напомним, в конце декабря 2016 года в батальоне "Донбасс" заявили, что "добровольцы" и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Тогда они заявляли, что их интересуют железнодорожные переходы. Главным требованием бессрочной акции называли освобождение украинских военнопленных.