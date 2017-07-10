Дом в Голосеевском районе после взрыва не подлежит восстановлению — КГГА

10 июля 2017, 14:17
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Восстановление построенного в первой половине XX века дома нецелесообразно, считает руководство Киевской горгосадминистрации

Увеличить картинку Фото: сайт КГГА

Жилой дом на Голосеевском проспекте, в котором на днях произошел взрыв, скорее всего, подлежит сносу. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

"Дом был построен ориентировочно в 1948 году. Согласно выводам экспертов, после взрыва он находится в аварийном состоянии. Его эксплуатация невозможна, а восстановление — нецелесообразно. Люди получат временное жилье на время решения этой ситуации", — передает слова Плиса пресс-служба КГГА.

По состоянию на утро 10 июля в общежитие на улице Оболонской, 34 временно отселили 24 человека из 77 зарегистрированных в доме. Часть людей раздумывает, нужно им временное жилье, часть отказалась от него.

Два человека — 14-летний сын погибшей и один взрослый человек — находятся в больницах, их состояние оценивается как среднее.

10 июля на месте аварии состоялось заседание штаба Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

Напомним, в 13:35 8 июля на улице Голосеевской, 70 произошел взрыв в 3-этажном жилом доме. По предварительной информации правоохранительных органов, в здании взорвался газ, однако пока эта информация уточняется.

В результате взрыва обрушилось перекрытие между 2 и 3 этажами и крыши на площади ориентировочно 3 600 кв. м, а затем возгорание обрушенных деревянных конструкций на 3-м этаже на площади 10 кв. м.

Ночью 9 июля Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева завершила демонтаж строительных конструкций в доме, где произошел взрыв.

В 17 квартирах дома, согласно переписи, проживало 73 человека.

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Теги: кгга , киев , взрыв

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