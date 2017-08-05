Доплаты военным за службу на первой линии в АТО подняли до 10 тыс. гривень

С 1 августа 2017 года повышены доплаты за работу в зоне Антитеррористической операции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

"Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне антитеррористической операции. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч", — рассказал Порошенко.

Как уточнил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, повышение доплат произошло с 1 августа 2017: поднят размер доплаты за работу в АТО: 1-линия — 10 тыс. грн, 2-я линия — 4,5 тыс. грн.