Доплаты военным за службу на первой линии в АТО подняли до 10 тыс. гривень

05 августа 2017, 14:26
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Доплаты для первой линии — 10 тыс. гривень, для второй — 4,5 тыс. гривень

Доплаты военным за службу на первой линии в АТО подняли до 10 тыс. гривень | Общество | Дело Увеличить картинку

С 1 августа 2017 года повышены доплаты за работу в зоне Антитеррористической операции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу по случаю Дня Воздушных сил ВСУ

"Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне антитеррористической операции. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч", — рассказал Порошенко.

Как уточнил внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков, повышение доплат произошло с 1 августа 2017: поднят размер доплаты за работу в АТО: 1-линия — 10 тыс. грн, 2-я линия — 4,5 тыс. грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: зона ато , военные

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Доплаты военным за службу на первой линии в АТО подняли до 10 тыс. гривень | Общество | Дело
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