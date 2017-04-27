Dragon Capital отрицает возможность кражи информации с их компьютеров

27 апреля 2017, 18:40
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Инвесткомпания обвинила Службу безопасности Украины в предвзятом отношении и попытке оправдать свое бездействие

Dragon Capital отрицает возможность кражи информации с их компьютеров | Политика | Дело Увеличить картинку

Dragon Capital усматривает обыски как попытки Службы безопасности Украины оправдать свое бездействие. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook сразу после брифинга руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука в Киеве в четверг.

"По нашему мнению, исходя из перечня задач СБУ, приведенного в ст. 2 Закона "Об СБУ", информацию о признании программного обеспечения шпионским спецслужба должна была обнародовать сразу же после того, как был сделан соответствующий экспертный вывод, именно с целью предупреждения дальнейшего его распространения и использования. К сожалению, сейчас эти обыски СБУ выглядят, как попытка оправдать свое бездействие, а избирательное отношение к определению круга компаний для обыска из 300 все же производит впечатление иной заинтересованности СБУ, чем просто борьба с преступностью", — говорится в сообщении.

Инвесткомпания также обращает внимание, что защита периметра локальной сети ООО "Dragon Capital" построена таким образом, что приобретенное программное обеспечение, в случае его использования, не смогло бы несанкционированно передавать информацию в интернет.

Напомним, 26 апреля в восьми компаниях провели обыски в рамках операции по выявлению такого ПО, в частности в компаниях "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

"Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, с помощью которого осуществляется удаленный контроль и снятие информации", — сказал представитель ведомства.

Напомним, вчера во время обысков в восьми компаниях обнаружены доказательства того, что "более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний".

"Вместе с тем изъятие всех компьютеров, на которых использовалось это ПО Службой безопасности не совершалось, так как в этом нет надобности. Для следствия, чтобы провести соответствующие экспертизы и подтвердить факт использования этого ПО, нами были изъяты серверы", — пояснил начальник аппарата главы СБУ.

В компании "Укргазвидобування" изъяли 1 сервер и 5 клиентских машин, при этом приобрела эта госкомпания несколько сотен лицензий, а в Dragon Capital изъяли 1 сервер и 3 клиентских компьютера. Этого, как сказал Ткачук, достаточно, чтобы назначить экспертизы.

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Теги: сбу , dragon capital , программное обеспечение , война с россией

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Dragon Capital отрицает возможность кражи информации с их компьютеров | Политика | Дело
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