ДТП с авто бизнесмена Дыминского: Мать погибшей отказалась от претензий

Мать погибшей в ДТП во Львовской области Натальи Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП.

"Убытки, вызванные ДТП, которое имело место 18 августа 2017 года с участием Натальи Трилы, возмещены полностью. Материальных претензий в связи с указанным ДТП не имею, что свидетельствую своей подписью", — говорится в заявлении Марии Трилы на имя следователя и прокурора, фотокопию документа опубликовал на своей странице в Facebook Виктор Василюк — адвокат охранника бизнесмена Петра Дыминского Андрея Борща.

Мария Трила также проинформировала "об отзыве (отмене) доверенностей, выданных мною третьим лицам на представительство моих интересов в судах и других органах относительно вышеуказанного ДТП.

По мнению адвоката, таким образом "наконец-то удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа".

Напомним, 18 августа автомобиль из кортежа бизнесмена, собственника футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился бизнесмен Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.