Два маршрута сократили из-за реконструкции развязки на Героев Днепра

КП Киевпастранс поменяло маршруты №41 и №73 из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Героев Днепра и просп. Оболонского. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С 29 апреля до 15 сентября 2017 года автобусы маршрута №41 будут курсировать по ул. Героев Днепра до пересечения с просп. Героев Сталинграда — без заезда на просп. Оболонский.

Также автобусы маршрута №73 будут разворачиваться перед пересечением с Героев Днепра, не заезжая на просп. Оболонского.