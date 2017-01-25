Две проверки Пенсионного фонда обнаружили лишь 8 "мертвых душ" — Розенко

По результатам двух комплексных проверок получателей соцвыплат и пенсий было обнаружено лишь 8 "мертвых душ". Об этом рассказал вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Павел Розенко в ходе facebook-дискуссии на странице главы общественного совета при Пенсионном фонде Галины Третьяковой.

"Мы четко знаем, что у нас в базах есть! И мы четко знаем, что не осуществляем ни выплат "мертвым душам", ни двойных-тройных выплат. Две верификации было сделано за два года. Нашли 8 "мертвых душ". Из 13 млн. И то речь шла лишь о "неоперативности" внесения в базу информации. И "переплата" составляла 1 месяц. Максимум", — написал вице-премьер в ответ на обвинение одного из участников дискуссии.

Розенко напомнил, что верификация получателей выплат проводилась дважды за последние два года: первый раз проверило Министерство социальной политики, второй раз была внешняя верификация Министерства финансов.

"В "зраду" и все пропало", про "миллионы мертвых душ" поверить намного легче чем в то, что за два года мы вдоль и поперек проверили ПФ", — посетовал вице-премьер.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что в том числе верификация социальных выплат позволила сэкономить около 10 млрд грн. "Общая экономия составила порядка 10 млрд грн. Трудно сказать, что было эффективнее — верификация или другие меры, но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", — сказал Данилюк.

В рамках верификации Минфин проверял правильность начисления пенсий и других социальных выплат. Этот процесс начался в марте 2016 года. При этом в Минфине подчеркивают, что верификация означает не отмену соцвыплат, а лишь выявление мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.