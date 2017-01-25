Две проверки Пенсионного фонда обнаружили лишь 8 "мертвых душ" — Розенко

25 января 2017, 16:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Вице-премьер заверил, что Пенсионный фонд дважды проверили "вдоль и поперек", но нарушений практически не нашли

Две проверки Пенсионного фонда обнаружили лишь 8 Увеличить картинку

По результатам двух комплексных проверок получателей соцвыплат и пенсий было обнаружено лишь 8 "мертвых душ". Об этом рассказал вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Павел Розенко в ходе facebook-дискуссии на странице главы общественного совета при Пенсионном фонде Галины Третьяковой.

"Мы четко знаем, что у нас в базах есть! И мы четко знаем, что не осуществляем ни выплат "мертвым душам", ни двойных-тройных выплат. Две верификации было сделано за два года. Нашли 8 "мертвых душ". Из 13 млн. И то речь шла лишь о "неоперативности" внесения в базу информации. И "переплата" составляла 1 месяц. Максимум", — написал вице-премьер в ответ на обвинение одного из участников дискуссии.

Розенко напомнил, что верификация получателей выплат проводилась дважды за последние два года: первый раз проверило Министерство социальной политики, второй раз была внешняя верификация Министерства финансов.

"В "зраду" и все пропало", про "миллионы мертвых душ" поверить намного легче чем в то, что за два года мы вдоль и поперек проверили ПФ", — посетовал вице-премьер.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что в том числе верификация социальных выплат позволила сэкономить около 10 млрд грн. "Общая экономия составила порядка 10 млрд грн. Трудно сказать, что было эффективнее — верификация или другие меры, но мы будем менять подходы, мы уже наладили работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики. В следующем году мы усилим меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", — сказал Данилюк.

В рамках верификации Минфин проверял правильность начисления пенсий и других социальных выплат. Этот процесс начался в марте 2016 года. При этом в Минфине подчеркивают, что верификация означает не отмену соцвыплат, а лишь выявление мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: пенсионный фонд , павел розенко

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Две проверки Пенсионного фонда обнаружили лишь 8
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.23
EUR EUR - - 29.27
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.09 12.92
Киевская область 21.73 11.61
Львовская область 21.67 12.21
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ Зачем физлиц-единщиков обязали платить ЕСВ О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь
Все новости
Комментируемые
1 Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году 1 2 Между Великобританией и Китаем впервые проложили железнодорожный "Новый шелковый путь" 3 Порошенко хочет встретиться с Трампом в феврале 4 Киев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег 5 Как правительство намерено бороться с "патентным троллингом"
Все новости
Видео
 Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Все видео
Фото
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.