Двух депутатов Госдумы допросили по делу Януковича — Луценко

Генеральная прокуратура Украины допросила двух депутатов Государственной думы РФ по делу экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в эфире телеканала "1+1".

"Они (депутаты — ред.) свидетельствуют о том, что механизм введения войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", — рассказал Луценко.

По делу о госизмене Януковича дали показания уже 32 свидетеля.

20 января Печерский районный суд дал разрешение на проведение в отношении Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.