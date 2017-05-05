Двух таможенников аэропорта "Киев" задержали по подозрению во взяточнистве

Два государственных инспектора отдела таможенного оформления аэропорта "Киев" задержаны сотрудниками прокуратуры, СБУ и ГФС по подозрению в систематическом взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии правоохранителей, ряд сотрудников вышеуказанного отдела якобы наладили "схему поборов" с граждан за беспрепятственное перемещение подакцизных или других высоколиквидных товаров через границу.

"Взяточника и его коллегу, которого последний привлек в качестве посредника, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме более 600 евро от гражданина за разрешение на перемещение через госграницу сигарет и алкогольных напитков в запрещенном количестве", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество), готовится ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранении от должностей.

Как отметили в прокуратуре, госслужащим может грозить от пяти до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.