ЕБРР намерен выделить 160 млн евро на строительство метро в Харькове

16 июля 2017, 11:36
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ЕБРР может выделить Харькову 160 млн евро на продление третьей ветки метро

ЕБРР намерен выделить 160 млн евро на строительство метро в Харькове | Регионы | Дело Увеличить картинку

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения Украине кредита на EUR160 млн для продления "зеленой" линии городского метрополитена Харькова.

Согласно сообщению, размещенному на веб-сайте банка, совет директоров планирует рассмотреть этот проект 20 сентября этого года.

ЕБРР указывает, что софинансирование такого же объема в виде суверенного кредита планирует предоставить и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), а общая стоимость проекта составляет примерно EUR320 млн.

ЕИБ, сообщивший о возможности выделения такого кредита в мае этого года, в июле уточнил, что проект предусматривает продление "зеленой" ветки метрополитена в Харькове на 3,47 км в направлении аэропорта, строительство двух станций метро — "Державинская" и "Одесская", строительство депо и приобретение 85 вагонов подвижного состава.

Предполагается, что обе станции и участок от существующих туннелей к станции "Державинская" (959 м) будут построены "открытым способом", тогда как перегонные туннели между новыми станциями (2 514 м) — с помощью туннелепроходческого комплекса.

Строительство затронет 45 домов, из которых 3 многоэтажных с 247 зарегистрированными жителями, и несколько коммерческих объектов.

Как сообщалось, 25 декабря 2014 года Харьковский горсовет принял решение о создании группы управления инвестпроектом "Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове", который предполагалось реализовывать совместно с ЕБРР. На пресс-конференции в Харькове директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер 13 декабря 2016 года выразил надежду, что договор о финансировании строительства метро будет подписан в первом полугодии 2017 года.

Харьковский горсовет 21 декабря 2016 года поддержал участие коммунального предприятия (КП) "Харьковский метрополитен" в инвестиционном проекте "Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове" и дал согласие на получение займа ЕБРР и ЕИБ, привлеченных государством для реализации этого проекта, на сумму EUR320 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: метро , харьков , ебрр

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ЕБРР намерен выделить 160 млн евро на строительство метро в Харькове | Регионы | Дело
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