Единый реестр субсидий будет открыт только для чиновников

Единый госреестр получателей жилищных субсидий будет открыт только для чиновников Министерства социальной политики и управлений социальной защиты населения. Об этом сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Украины Виталий Музыченко.

Минсоцполитики планирует создать единый реестр субсидиантов до 20 декабря 2017 года.

Закрыть доступ к реестру для посторонних необходимо из-за того, персональные данные о доходах по закону имеют ограниченный доступ. Граждане дают разрешение на обработку органам соцзащиты при получении субсидии, поэтому доступ к реестру будут иметь только эти чиновники.

"Доступ к нему будут иметь только Министерство социальной политики Украины и управления социальной защиты населения с целью эффективного управления системой жилищных субсидий", — уточнил Музыченко.

Чиновник заверил, что персональных данных получателей субсидий будут защищены, чтобы реестр субсидиантов служил исключительно для учета получателей социальной помощи. Реестр не будет привязан ни к одной другой системе.

Субсидии назначаются районными и городскими органами соцзащиты населения, поэтому учет субсидиантов ведется на местном уровне. После создания реестра все данные будут интегрированы в единую государственную базу.

"На сегодняшний день уже построен межведомственный обмен информацией, необходимой для назначения жилищных субсидий. Уже три года граждане не предоставляют информацию о своих доходах в виде справок в управление соцзащиты. Те органы, которые задействованы в этом процессе, — налоговая служба, пенсионный фонд, служба занятости — самостоятельно предоставляют информацию органам соцзащиты. Поэтому реестр создается для учета субсидиантов, а не для обмена информацией о них", — резюмировал чиновник.

В планах министерства — запустить Единый реестр получателей жилищных субсидий в 2018 году.