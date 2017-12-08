Египет начал выдавать электронные визы украинцам

08 декабря 2017, 13:37
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Для оформления электронной визы заявитель должен иметь заграничный паспорт, электронную копию паспорта, документы о цели и сроках поездки, обратные билеты и платежную банковскую карту

Египет начал выдавать электронные визы украинцам | Политика | Дело Увеличить картинку

Граждане Украины уже с декабря могут подавать заявки на оформление электронных виз для поездок в Египет. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

"Согласно информации египетской стороны, с 3 декабря 2017 года начата работа системы выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления визы украинцы, которые планируют поездку в Египет с туристической или деловой целью, а также с целью транзита по территории страны, могут подать онлайн-заявку на официальном сайте www.egyptvisa.com в течение 90 дней до даты въезда. "Для оформления электронной визы заявитель должен иметь загранпаспорт, действительный в течение восьми месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку", — говорится в сообщении.

В Департаменте добавляют, что после заполнения необходимых форм и онлайн-оплаты консульского сбора $25 заявитель получает копию электронной визы — "e-Visa" по электронной почте. Документ необходимо распечатать и по прибытии предъявить представителям пограничного контроля Египта.

Также уточняется, что для оформления электронной визы детям, имеющим отдельный паспорт, подаются отдельные заявления. Оформлять e-Visa рекомендуется не менее чем за 7 дней до запланированного путешествия.

МИД рекомендует украинцам учесть эту информацию при планировании поездок в Египет.

Напомним, что ранее Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о безвизовом режиме.

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Теги: египет , виза , безвизовый режим , отдых

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Египет начал выдавать электронные визы украинцам | Политика | Дело
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