Экс-депутат Партии регионов погибла на побережье Адриатического моря

Бывший народный депутат от Партии регионов (шестого и седьмого созывов) Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. Об этом, со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua.

По данным издания, авария произошла утром 5 августа 2017 года на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Информацию о смерти Бережной подтвердила бывшая коллега по партии — Елена Бондаренко.

Предполагается, что водитель не справился с управлением и машина вылетела с серпантина. Кроме него, в авто были Бережную с восьмилетней дочерью.

Из-за аварии водитель и Бережная погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы, поскольку была пристегнута в автокресле.

Ирина Бережная была депутатом двух созывов Верховной Рады — шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.