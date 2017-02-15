Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в розыск, а в Украине оценят его голосование за оккупацию Крыма

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы вынесли постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве (дело о хищении здания, принадлежащего ООО "Тома").

Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что Денис Вороненков дал ценные показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"У нас есть два свидетеля, экс-депутата Госдумы России, один из которых голосовал за аннексию Крыма, другой — не голосовал. Оценка этому также будет дана, но на данный момент его показания были для нас достаточно важными. Оказалось, что Янукович написал два письма: одно — Путину, второе — Госдуме РФ, и они (письма) оба использовались для прикрытия российской оккупации Крыма, а дальше агрессии на территории Донбасса", — сказал Генпрокурор на брифинге.

Луценко подчеркнул, что показания Вороненкова для следствия очень полезны, и именно в этом контексте рассматривают сотрудничество с ним. "Никаких других обязательств перед ним (Вороненковым) нет", — добавил генпрокурор.

Уже два депутата Госдумы дали показания по делу Януковича. Если Илья Пономарев отказался голосовать за оккупацию Крыма, то Вороненков поддержал это.

Луценко пообещал, что голосованию Вороненкова за аннексию Крыма будет дана оценка.

Напомним, вчера было опубликовано интервью с Вороненковым, в котором бывший депутат Госдумы сравнил политическую ситуацию в России с положением дел "в нацистской Германии Гитлера".

Вороненков также сообщил, что 4 декабря 2016 года закончились его полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря он стал гражданином Украины.