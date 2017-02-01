Экс-глава банка "Михайловский" арестован после сообщений о возможном побеге

Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения экс-главе правления банка Михайловский Игорю Дорошенко с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога 160 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По словам Максимец, в ходе судебного заседания были приведены доказательства ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого, а также наличия рисков уклонения его от следствия.

"Суд, учитывая приведенные обстоятельства, удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил экс-председателю правления банка Михайловский меру пресечения", — говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу сразу после оглашения решения.

Ранее сегодня, 31 января, подозреваемый был принудительно доставлен в суд.

Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря 2016 г. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.

Вчера СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о том, что Дорошенко якобы сбежал из-под домашнего ареста. Сегодня он опроверг информацию о своем побеге.