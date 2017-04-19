Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине

19 апреля 2017, 09:17
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Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил набсовет Украинской академии корпоративного управления с участием представителей МВФ, ЕБРР и МФК

Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине | Политика | Дело Увеличить картинку

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет общественной организации "Украинская академия корпоративного управления". В набсовет также вошли постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства МФК в Украине Елена Волошина.

"Это будет некоммерческий проект, поддерживаемый международными финансовыми организациями. Задача — обучать людей как из частного, так и из государственного сектора корпоративному управлению", — прокомментировал это назначение Абромавичус.

Согласно данным в госреестре юрлиц, общественная организация "Украинская академия корпоративного управления" зарегистрирована в начале марта 2017 года. Ее учредителями выступили член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине и комитета по назначению руководителей госкомпаний Андрей Бойцун, управляющий партнер компании по поиску руководящего персонала Odgers Berndtson Роман Бондарь и экс-глава целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ Адомас Аудицкас, который возглавил Академию как президент.

Как уточнил Бойцун, членами набсовета также стали главный исполнительный директор ИК Horizon Capital Елена Кошарная, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Даниэль Билак, директор инвестиционно-банковского подразделения ИК "Драгон Капитал" Брайан Бест и перешедшая недавно в ЕБРР экс-член НКЦБФР Оляна Гордиенко.

"Основатели и члены набсовета Академии — люди, которые стояли у истоков корпоративного управления в Украине", — объяснил принципы формирования набсовета Абромавичус. Он добавил, что Академия планирует также участвовать в разработке законодательных и нормативных актов в этой сфере.

Напомним, что Айварас Абромавичус заявил о решении уйти в отставку 3 февраля 2016 года. Он публично назвал причиной такого решения отсутствие поддержки и активное противодействия проводимым его командой реформам, обвинив народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы ведомства.

Его обвинения расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Летом 2016 года сообщалось, что Абромавичус готов присоединиться к партии "Союз отечества — Литовские христианские демократы" в случае ее победы на предстоящих выборах в Сейм Литвы.

Напомним, что экс-министр финансов Украины Наталья Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контроля для Пуэрто-Рико.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: айварас абромавичус , кабмин

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Экс-министр Абромавичус получил новую должность в Украине | Политика | Дело
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