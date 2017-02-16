Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 г. с 2,9% до 2,4% — МЭРТ

Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,4% при инфляции (декабрь к декабрю) 11%, такой консенсус-прогноз от декабря минувшего года обнародовало Министерство экономического развития и торговли во вторник.

Согласно ему, эксперты ожидают в следующем году увеличения ВВП страны на 3,1% при инфляции 8%.

МЭРТ указывает, что в предыдущем консенсус-прогнозе от августа 2016 года оценки экономического восстановления и замедления инфляции были оптимистичнее: эксперты ожидали в 2017 году роста ВВП на 2,9% при инфляции 9%, а в 2018 году его ускорения до 3,6% при замедлении инфляции до 6%.

Как сообщалось, в 2016 году правительство оценивает рост ВВП в 2,2%, тогда как инфляция составила, по данным Госстата, 12,4%. При этом в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному кварталу прошлого года рост ускорился до 4,7% с 2% в третьем квартале, 1,4% — во втором и 0,1% — в первом.

ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, хотя темпы падения "квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" в 2015 году постоянно снижались: в первом квартале — 17%, во втором — 14,7%, в третьем — 7,2%, в четвертом — 1,4%.

Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидает увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.