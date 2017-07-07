Электронный билет в киевском транспорте обещают ввести до конца года

07 июля 2017, 10:16
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Первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек

Электронный билет в киевском транспорте обещают ввести до конца года | Киев | Дело Увеличить картинку

КП "Киевпастранс" намерено внедрить электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева до конца года, рассказал исполняющий обязанности директора по транспорту "Киевпастранса" Сергей Литвинов.

"Впервые мы будем заказчиками электронных систем, к концу этого года мы введем электронный билет", — заявил Литвинов. По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

"Первые электронные билеты будут внедрены на линии скоростного трамвая "Борщаговка", там практически все готово, даже банковскую карту будет принимать, а также на линии скоростного трамвая "Троещина" и в электричке", — уточнил Литвинов.

Как известно, Единый электронный билет будет выглядеть как пластиковая карточка. Планируется, что действовать он будет на всех видах общественного транспорта. Для каждого города будет разработан свой билет.

Внедрять систему должны будут органы местного самоуправления. Во Львове, Виннице, Днепре уже готовы проекты по внедрению единого электронного билета.

Для реализации проекта планируется обращаться за помощью Международных финансовых организаций (МФО). Например, Львов подписал кредитное соглашение с ЕБРР о предоставлении займа в 10 млн евро сроком на 13 лет.

По материалам: УНИАН
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Теги: билеты , общественный транспорт , киев , smart city

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Электронный билет в киевском транспорте обещают ввести до конца года | Киев | Дело
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