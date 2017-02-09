Елена Минич покидает МЭРТ

09 февраля 2017, 15:34
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Еще один член команды Абромавичуса покинул Минэкономики

Елена Минич покидает МЭРТ | Политика | Дело Увеличить картинку

Директор департамента инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Елена Минич объявила, что покидает свою должность и намерена вернуться в бизнес.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг.

Среди успехов на должности Минич выделила разработку концепции и плана действий реформы в сфере интеллектуальной собственности, а также пакета законопроектов в данной сфере, шесть из которых уже находятся на рассмотрении Верховной Рады (№ 5699, 5694, 6023, 4579, 4629, 4571), разработку дерегуляционных инициатив, среди которых: упрощение размещения технических средств телекоммуникаций (постановление КМУ № 1060-2016-п).

Она также отметила организацию вместе с ЕС визита в Киев европейского комиссара по вопросам цифровой экономики и цифрового общества Гюнтера Эттингера, во время которого было основано инициативу Цифрового Сообщества, к которой в октябре присоединились другие страны ЕС и страны-партнеры.

"Мы также разработали Стратегию развития высокотехнологичных отраслей для Украины, активизировали сотрудничество со Всемирным банком, Израилем и другими странами в сфере инноваций, начали проект по созданию сети технологических инкубаторов на территории Украины", — написала она.

Экс-руководитель телеком-оператора "Украинские новейшие технологии" (бренд Freshtel) Елена Минич возглавила новое подразделение МЭРТ – департамент цифровой экономики в апреле 2015 года. Ранее, с 2000 по 2010 гг., работала в ряде стран (Чехия, Англия, Германия, Азербайджан), внедряла инновационные проекты и работала на руководящих постах в телеком-компаниях.

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Теги: министерство экономики

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Елена Минич покидает МЭРТ | Политика | Дело
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