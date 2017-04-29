Энтузиасты создали альтернативный приветственный ролик к Евровидению

29 апреля 2017, 16:02
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Когда Министерство иностранных дел опубликовало ролик к Евровидению, группа профессиональных телевизионщиков решила показать как на самом деле выглядит Киев и сняла альтернативный ролик к Евровидению

Энтузиасты создали альтернативный приветственный ролик к Евровидению | Киев | Дело Увеличить картинку

Группа энтузиастов-профессиональных телевизионщиков создала альтернативное промо-видео Украины и Киева к Евровидению-2017.

Министерство иностранных дел Украины в конце марта опубликовало приветственный ролик к Евровидению.

После этого, режиссер и креативный продюсер Наталья Пятыгина предложила коллегам-телевизионщикам снять альтернативное видео.

"Я разместила у себя в Facebook пост с критикой команды мэра. А потом думаю, критикуешь — предлагай. Я создала группу в Facebook и написала многим своим коллегам и друзьям, а слабо сделать нам что-то для страны? Раз уж мы такие все профи собрались. За три недели у меня не было ни одного отказа", — рассказала Пятыгиной.

Работа продлилась три недели. В ней участвовали режиссеры, редакторы, операторы с разных телеканалов и продакшн-студий — работали на волонтерских началах. Съемочное оборудование также одалживали у коллег. По словам Пятыгиной, бюджет проекта составил 0 гривен.

Ролик называется Meet the real Ukraine и показывает "неидеальный" Киев и Украину.

На следующей неделе проект представить еще одно видео.

Источник: БЖ

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Теги: евровидение

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Энтузиасты создали альтернативный приветственный ролик к Евровидению | Киев | Дело
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