Энтузиасты создали альтернативный приветственный ролик к Евровидению

Группа энтузиастов-профессиональных телевизионщиков создала альтернативное промо-видео Украины и Киева к Евровидению-2017.

Министерство иностранных дел Украины в конце марта опубликовало приветственный ролик к Евровидению.

После этого, режиссер и креативный продюсер Наталья Пятыгина предложила коллегам-телевизионщикам снять альтернативное видео.

"Я разместила у себя в Facebook пост с критикой команды мэра. А потом думаю, критикуешь — предлагай. Я создала группу в Facebook и написала многим своим коллегам и друзьям, а слабо сделать нам что-то для страны? Раз уж мы такие все профи собрались. За три недели у меня не было ни одного отказа", — рассказала Пятыгиной.

Работа продлилась три недели. В ней участвовали режиссеры, редакторы, операторы с разных телеканалов и продакшн-студий — работали на волонтерских началах. Съемочное оборудование также одалживали у коллег. По словам Пятыгиной, бюджет проекта составил 0 гривен.

Ролик называется Meet the real Ukraine и показывает "неидеальный" Киев и Украину.

На следующей неделе проект представить еще одно видео.

Источник: БЖ