Эрдоган собирается посетить Украину

"Президент Турции намерен посетить Украину через месяц или два. Это довольно трудно, но, возможно, переговоры (по Соглашению о зоне свободной торговли) будут завершены к тому времени. Обе страны нуждаются в этой Сделке и обе страны от этого выиграют", — сказал Тезель.

По его словам, визит президента Турции — это часть механизма сотрудничества, предусмотренного деятельностью Стратегического совета высокого уровня.

"Президенты ежегодно посещают страны друг друга. В прошлом году Петр Порошенко был в Турции. Два года назад Реджеп Тайип Эрдоган был здесь. И теперь президент Турции вновь приедет с несколькими министрами для обсуждения многочисленных вопросов", — добавляет Тезель.