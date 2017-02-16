Если дойдет до войны на уничтожение против Украины, Европа получит огромное количество беженцев — Аваков

16 февраля 2017, 16:52
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опасается, что в случае усиления агрессии со стороны России против Украины будет огромное количество человеческих жертв, а Европа столкнется с новой волной беженцев

Если дойдет до войны на уничтожение против Украины, Европа получит огромное количество беженцев — Аваков | Политика | Дело Увеличить картинку

"Если Путин будет дальше обострять свою агрессию и предпринимать попытки решить вопрос военным путем, последствия будут катастрофическими… Это будет катастрофа для Украины. Будет огромное количество жертв, Украина может потерять государственность и независимость. Но также последствия для России будут катастрофическими. Я не уверен, выдержит ли режим Путина возможные десятки тысяч собственных жертв", — говорится в интервью Арсена Авакова немецкому изданию Die Welt, украинскую версию которого министр опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, если дойдет до "войны на уничтожение против Украины", ЕС может получить на своей границе "большую область с вооруженным до зубов российским марионеточным режимом и чрезвычайное количество беженцев".

"Последствия этой трагедии будут для Европы гораздо больше, чем сирийские. В своей основе это цивилизационный вопрос. Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России", — подчеркнул Аваков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: арсен аваков , беженцы , война с россией , евросоюз

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Если дойдет до войны на уничтожение против Украины, Европа получит огромное количество беженцев — Аваков | Политика | Дело
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