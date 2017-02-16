Если дойдет до войны на уничтожение против Украины, Европа получит огромное количество беженцев — Аваков

"Если Путин будет дальше обострять свою агрессию и предпринимать попытки решить вопрос военным путем, последствия будут катастрофическими… Это будет катастрофа для Украины. Будет огромное количество жертв, Украина может потерять государственность и независимость. Но также последствия для России будут катастрофическими. Я не уверен, выдержит ли режим Путина возможные десятки тысяч собственных жертв", — говорится в интервью Арсена Авакова немецкому изданию Die Welt, украинскую версию которого министр опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, если дойдет до "войны на уничтожение против Украины", ЕС может получить на своей границе "большую область с вооруженным до зубов российским марионеточным режимом и чрезвычайное количество беженцев".

"Последствия этой трагедии будут для Европы гораздо больше, чем сирийские. В своей основе это цивилизационный вопрос. Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России", — подчеркнул Аваков.