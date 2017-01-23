Европа и Путин должны договорится — кандидат в президенты Франции

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон считает, что экономические санкции против России неэффективны, назвал их "наивными". Об этом он заявил в понедельник, после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Приход Трампа к власти ускорил наше понимание, что нам надо действовать вместе. Если он договорится с Путиным за нашей спиной, пострадаем в первую очередь мы. Поэтому мы должны найти другой способ вести разговор с Россией", — подчеркнул правоконсервативное политик, которому прочат победу во втором туре президентских выборов во Франции в мае 2017 года.

Фийон добавил, что Украина со своей стороны тоже не выполняет своей части обязательств для обеспечения мира на Донбассе.

"Этот вопрос очень болезненный для немецкого канцлера, поскольку в прошлом у нее сложились непростые отношения с Владимиром Путиным", — заявил представитель Фийона Бруно Ле Мер. Он также отметил ослабление отношений между странами.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Меркель с Фийоном обсудили слабость связей Парижа и Берлина, а также отношения с Россией. По его мнению, Россия могла бы сделать намного больше для завершения конфликта на востоке Украины.