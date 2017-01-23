Европа и Путин должны договорится — кандидат в президенты Франции

23 января 2017, 19:24
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон считает, что Европа должна договорится с президентом Россия Владимиром Путиным

Европа и Путин должны договорится — кандидат в президенты Франции | Политика | Дело Увеличить картинку

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон считает, что экономические санкции против России неэффективны, назвал их "наивными". Об этом он заявил в понедельник, после встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель.

"Приход Трампа к власти ускорил наше понимание, что нам надо действовать вместе. Если он договорится с Путиным за нашей спиной, пострадаем в первую очередь мы. Поэтому мы должны найти другой способ вести разговор с Россией", — подчеркнул правоконсервативное политик, которому прочат победу во втором туре президентских выборов во Франции в мае 2017 года.

Фийон добавил, что Украина со своей стороны тоже не выполняет своей части обязательств для обеспечения мира на Донбассе.

"Этот вопрос очень болезненный для немецкого канцлера, поскольку в прошлом у нее сложились непростые отношения с Владимиром Путиным", — заявил представитель Фийона Бруно Ле Мер. Он также отметил ослабление отношений между странами.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Меркель с Фийоном обсудили слабость связей Парижа и Берлина, а также отношения с Россией. По его мнению, Россия могла бы сделать намного больше для завершения конфликта на востоке Украины.

По материалам: Bloomberg
Раздел: >
Теги: франция , президентские выборы , дональд трамп , ангела меркель

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Европа и Путин должны договорится — кандидат в президенты Франции | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.43
EUR EUR - - 29.16
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.59 12.36
Киевская область 21.68 11.66
Львовская область 21.6 12.1
Читаемые в разделе
С сегодняшнего дня в Киеве дорожают маршрутки С сегодняшнего дня в Киеве дорожают маршрутки О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы О чем говорил Порошенко в Давосе: главные тезисы В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь В "Киевэнерго" объяснили "дорогие" платежки за декабрь
Все новости
Комментируемые
1 Сколько Украина потратила на субсидии в 2016 году 1 2 В Украине стартовали учебные сборы резервистов 3 Чиновники назвали причину смога в Киеве: Украину затянуло туманом и нет ветра 4 Рада приняла закон об электронном билете 5 Дело Майдана: Суд над экс-беркутовцами могут сделать закрытым
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
День соборности Украины: живая цепь на мосту Патона (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Окунуться в прорубь на Крещение: как киевляне купались в Феофании (фото)
Все фото
Популярные теги
3G транспорт киев общественный транспорт праздники петр порошенко зона ато сбу депутат кгга война с россией виктор янукович служба финансовых расследований генпрокуратура налоговая милиция донбасс украинский язык финансовая полииция великобритания донецк законопроект декларации о доходах одесса
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.