Европарламент поддержал безвизовый режим для Грузии

Европарламент в четверг на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС", — говорится в сообщении Европарламента.

"За" проголосовали 553 депутата, "против" — 66, воздержались — 22 евродепутата.

После того, как решение предоставить безвизовый режим будет проголосовано в Европарламенте, его еще должен утвердить Совет Европейского Союза. Также ожидается, что в ближайшем будущем, после того как вступит в силу механизм временной приостановки безвизового режима, будут начаты переговоры о предоставлении безвизового режима Украины.

Напомним, 24 января еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что ожидает решения о предоставлении Украине безвизового режима за 2-3 месяца.