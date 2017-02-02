Европарламент поддержал безвизовый режим для Грузии

02 февраля 2017, 13:16
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Соответствующее решение по Украине ожидают через 2-3 месяца

Европарламент поддержал безвизовый режим для Грузии | Политика | Дело Увеличить картинку

Европарламент в четверг на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии.

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС", — говорится в сообщении Европарламента.

"За" проголосовали 553 депутата, "против" — 66, воздержались — 22 евродепутата.

После того, как решение предоставить безвизовый режим будет проголосовано в Европарламенте, его еще должен утвердить Совет Европейского Союза. Также ожидается, что в ближайшем будущем, после того как вступит в силу механизм временной приостановки безвизового режима, будут начаты переговоры о предоставлении безвизового режима Украины.

Напомним, 24 января еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что ожидает решения о предоставлении Украине безвизового режима за 2-3 месяца.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: безвизовый режим , грузия , европарламент

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Европарламент поддержал безвизовый режим для Грузии | Политика | Дело
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