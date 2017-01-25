Дело производителя "Буков": Европейский суд признал поставки российского оружия на восток Украины

25 января 2017, 13:53
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На принятие решения Европейским судом о санкциях не повлияла катастрофа "Боинга", который был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном "Алмаз-Антей"

Дело производителя Увеличить картинку

Суд Европейского Союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна "Алмаз-Антей". Об этом говорится в решении суда от 25 января 2015 года.

Концерн пытался в Люксембурге оспорить санкции, введенные в 2014 году после оккупации Крыма.

Суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на восток Украины.

"Производя и снабжая Россию вооружением и военной техникой, "Алмаз-Антей" материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в решении суда.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции.

Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа "Боинга", который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном.

Как известно, санкции против "Алмаз-Антея" были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с оккупацией украинского Крыма и развязыванием войны на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года над Донецкой областью был сбит малайзийский Boeing 777, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит из установки "Бук", которая незадолго до этого прибыла из России.

По материалам: Медуза
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Теги: европейский суд , санкции , война с россией , рейс mh-17

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