Евросоюз отказался от требования создать отдельный Антикоррупционный суд

13 июля 2017, 16:55
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Жан-Клод Юнкер рассказал, что ЕС согласился на антикоррупционную палату в составе Верховного Суда

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации президента

Европейский Союз согласился на создание антикоррупционной палаты в Украине вместо создания отдельного суда. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко и главой Евросовета Дональдом Туском.

"Я знаю, что президент Украины относится к этой проблеме очень серьезно. И президент, и парламент сделали все необходимое и достигли прогресса в этой области, но ситуация не удовлетворительная", — сказал Жан-Клод Юнкер и отметил, что нужно активизировать усилия в этом направлении.

"До сих пор мы требовали от Украины создания Антикоррупционного суда. Мы сообщили утром президенту Порошенко промежуточный вариант решения проблемы... Мы согласились на создание специальной антикоррупционной палаты (Верховного Суда — ред.), посвященной борьбе с коррупцией и не настаиваем на создании отдельного Антикоррупционного суда", — добавил президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что вместо создания Высшего антикоррупционного суда, которое займет три года, следует сосредоточиться на создании специализированной палаты при уже существующем суде. В антикоррупционной палате будут заниматься делами коррупции категории "А".

Следует также отметить, что обновленный текст Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ предусматривает создание системы антикоррупционных судов до конца нынешнего года.

По материалам: "Дело"
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Теги: евросоюз , жан-клод юнкер , антикоррупционный суд

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