Евросоюзу будет достаточно подачи законопроекта по мораторию на экспорт леса

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 млн евро может быть предоставлен Украине в ближайшие недели, после подачи правительством в Верховную Раду законопроекта касательно моратория на экспорт леса.

"Как только правительство представит законопроект о моратории на экспорт леса в парламенте — это, с моей точки зрения, достаточное условие для выдачи 600 млн евро, украинцы ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", — сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина проводит эффективные реформы и украинцы должны иметь возможность получить что-то взамен за их успехи. Также Юнкер добавил, что обсудил с Гройсманом ситуацию на востоке Украины.

Юнкер также отметил, что Еврокомиссия довольна теми усилиями, которые правительство предпринимает в вопросе разработки механизма отмены моратория на экспорт леса-кругляка и его принятия парламентом.

Премьер-министр Украины добавил, что решение о выделении EUR600 млн помощи является ощутимой поддержкой со стороны ЕС в непростые для Украины времена.