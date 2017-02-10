Евросоюзу будет достаточно подачи законопроекта по мораторию на экспорт леса

10 февраля 2017, 12:34
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Евросоюз уже готов выделить Украине 600 млн евро при условии только подачи в Верховную Раду законопроекта об отмене моратория на экспорт леса

Евросоюзу будет достаточно подачи законопроекта по мораторию на экспорт леса | Экономика | Дело Увеличить картинку

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 млн евро может быть предоставлен Украине в ближайшие недели, после подачи правительством в Верховную Раду законопроекта касательно моратория на экспорт леса.

"Как только правительство представит законопроект о моратории на экспорт леса в парламенте — это, с моей точки зрения, достаточное условие для выдачи 600 млн евро, украинцы ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", — сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина проводит эффективные реформы и украинцы должны иметь возможность получить что-то взамен за их успехи. Также Юнкер добавил, что обсудил с Гройсманом ситуацию на востоке Украины.

Юнкер также отметил, что Еврокомиссия довольна теми усилиями, которые правительство предпринимает в вопросе разработки механизма отмены моратория на экспорт леса-кругляка и его принятия парламентом.

Премьер-министр Украины добавил, что решение о выделении EUR600 млн помощи является ощутимой поддержкой со стороны ЕС в непростые для Украины времена.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: евросоюз , жан-клод юнкер , владимир гройсман

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Евросоюзу будет достаточно подачи законопроекта по мораторию на экспорт леса | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.9
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.21 10.85
Львовская область 22.03 11.82
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.