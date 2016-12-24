ФГИ объявил 1000 аукционов и продал 147 объектов в 2016 году

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) продал на аукционах 147 объектов в 2016 году. Об этом свидетельствует отчет фонда о работе в этом году.

Всего ФГИ объявил свыше 1000 аукционов. В ведомстве отмечают, что это рекорд за последние 16 лет. Однако продать удалось 147 объектов на сумму 331 млн грн: 17 государственных пакетов акций предприятий и около 130 объектов малой приватизации.

Согласно плану приватизации на 2016 год, Фонд должен был принести в бюджет 17,1 млрд грн. Большую часть этой суммы должны были составить результаты "большой" приватизации — продажа Одесского припортового завода (ОПЗ) и государственных пакетов облэнерго. За них ФГИ планировал выручить 13,175 млрд грн и 3,825 млрд грн соответственно.

Но на два объявленных аукциона по продаже ОПЗ никто не пришел, а продажу облэнерго ФГИ перенес на 2017 год — в ожидании новых стимулирующих тарифов для облэнерго.

Последним пунктом доходов была малая приватизация. От т.н. "других объектов" в 2016 году ожидали получить 100 млн грн. ФГИ продал 147 объектов на сумму 331 млн грн (в три раза перевыполнив план).

В то же время, в ФГИ отмечают, что показатель продаж в 2016 году — лучший с 2014 года, а во время приватизации некоторых объектов даже "поставили рекорды".

Например, стартовые цены двух ГЭС в Николаевской области выросли примерно в 5 раз: Мигиевскую ГЭС продали за 52 млн грн, а Константиновскую ГЭС — за 64 млн грн.

В 2016 году ФГИ запустил "голландский" тип аукционов — для продажи неликвидных объектов приватизации. В отчете отмечается, что эти объекты годами не могли продать на классических аукционах из-за отсутствия спроса.

В 2016 году "голландских" аукционов провели 120 и продали на них 19 объектов. При этом многие аукционы приходится повторять по 5-10 раз из-за износа и запущенности объектов.

В планах ФГИ выставить на приватизацию еще 177 объектов малой приватизации и 118 государственных акционерных обществ.

Напомним, из-за провала "большой" приватизации — двух безуспешных попыток продать Одесский припортовый завод (ОПЗ) в 2016 году — премьер-министр Владимир Гройсман запретил передавать под управление ФГИ новые объекты.

Гройсман потребовал отчет о деятельности фонда в 2016 году: выполнении плана приватизации, доходов от аренды государственной собственности и прибыльности госпредприятий на балансе ФГИ. Также премьер потребовал найти деньги на аудиторскую проверку работы ФГИ.

Ранее фонд сообщал, что заработал около 1 млрд грн на сдаче в аренду государственного имущества в 2016 году.