Финансирование военных госпиталей в этом году будет увеличено

Финансирование военных госпиталей и военно-полевой медицины украинской армии в 2017 значительно увеличено, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в том числе по медицинскому обеспечению: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техникой. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей, в том числе и Львовского", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны в воскресенье.

По словам главы украинского оборонного ведомства, министерство в текущем году заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО.

"Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время, — сообщил Полторак.