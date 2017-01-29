Финансирование военных госпиталей в этом году будет увеличено

29 января 2017, 18:45
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Минобороны заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО

Финансирование военных госпиталей в этом году будет увеличено | Политика | Дело Увеличить картинку

Финансирование военных госпиталей и военно-полевой медицины украинской армии в 2017 значительно увеличено, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в том числе по медицинскому обеспечению: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техникой. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей, в том числе и Львовского", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны в воскресенье.

По словам главы украинского оборонного ведомства, министерство в текущем году заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО.

"Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время, — сообщил Полторак.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: минобороны , медицина , зона ато

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Финансирование военных госпиталей в этом году будет увеличено | Политика | Дело
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