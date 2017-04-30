Fitch подтвердило рейтинг Украины B-

30 апреля 2017, 13:10
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Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2% и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-

Fitch подтвердило рейтинг Украины B- | Экономика | Дело Увеличить картинку

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%", — говорится в сообщении Fitch, передают "Украинские новости".

Агентство прогнозирует, что в 2018 году рост ВВП может достичь 3% в связи с улучшением потребительского спроса и благодаря инвестициям.

Средняя инфляция, по прогнозам, в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году (при этом, по данным Госстата, в 2016 году потребительские цены повысились на 12,4%).

Также Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.

Согласно шкале Fitch, рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

"В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что международные резервы Национального банка увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления траншей от Международного валютного фонда (1 млрд долларов) и Еврокомиссии (макрофинансовая помощь от ЕС 600 млн евро).

Fitch считает, что к конца 2017 года года международные запасы могут увеличиться до 18,1 млрд долларов.

"Продолжение программы МВФ является позитивным для кредитного профиля Украины, потому что он поддерживает внешнее финансирование, поддерживает доверие и обеспечивает импульс реформ. Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ ... Ключевые показатели реформ включают пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизации и прогресс в борьбе с коррупцией ", — резюмирует агентство.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.

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Теги: fitch , рейтинг

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Fitch подтвердило рейтинг Украины B- | Экономика | Дело
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