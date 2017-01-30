Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень

30 января 2017, 10:53
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Больше всего предпринимателей-должников в сфере розничной торговли, складском хозяйстве и оптовой торговле

Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень | Экономика | Дело Увеличить картинку

Более 600 тыс. украинских физлиц-предпринимателей имеют налоговый долг, сообщает сервис мониторинга открытых данных OpenDataBot.

По данным сервиса, всего ФЛП должны 1,556 млрд гривень на общегосударственном уровне и 2 млрд — местным бюджетам.

Больше всего предпринимателей-должников — в Киевской области. Крым, Донецк и Луганск также среди лидеров по неуплате налогов. Меньше должников — в Волынской, Черниговской и Тернопольской области.

Розничная торговля, складское хозяйство и оптовая торговля — наиболее проблемные области. А вот IТ-предпринимателей, имеющих долги — только 6% от зарегистрированных в этой области.

По материалам: "Дело"
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Теги: частные предприниматели , предприниматели , налоговый долг , база данных

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Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень | Экономика | Дело
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