Парфененко в третий раз возглавил Фонд госимущества

19 апреля 2017, 13:48
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Исполнять обязанности главы Фонда госимущества будет Дмитрий Парфененко, первый заместитель главы фонда

Увеличить картинку Фото: Голос.UA

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) временно возглавит Дмитрий Парфененко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Парфененко является первым заместителем главы фонда и согласно законодательству назначается исполняющим обязанности главы до назначения нового главы фонда.

Отметим, что предыдущий руководитель ФГИ Игорь Билоус ушел в отставку в начале апреля. Верховная Рада одобрила его увольнение 13 апреля 2017 года.

Парфененко имеет большой опыт работы в ФГИ: с 1995 до 1998 года он прошел путь от директора департамента до помощника главы фонда. Работал заместителем главы ФГИ Валентины Семенюк.

В 2005 году он работал в конкурсной комиссии по повторной приватизации государственного пакета "Кривожстали".

В 2008 году был исполняющим обязанности главы фонда (назначен тогдашним премьером Юлией Тимошенко).

С мая 2010 года работал директором по связям с государственными учреждениями в ЗАО "Старт-холдинг".

В 2011 году стал начальником Главного управления коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации.

В 2012 — 2014 годах работал директором Департамента коммунальной собственности Киева при Киевской ГГА.

В 2014 году вернулся в ФГИ: сначала первым замглавы фонда, а с 20 июня 2014 года до 25 мая 2015 года — и. о. главы фонда.

По материалам: "Дело"
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Теги: фги , кадры , кадровые перестановки

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