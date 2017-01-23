ФСБ обвиняет Украину в провокациях в Черном море

Действия Военно-морских сил Украины в Черном море являются провокационными и угрожают безопасности морской экономической деятельности России. Об этом заявил заместитель руководителя пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ Геннадий Медведев в интервью "Российской газете".

"В прошлом году, 31 марта, одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море", — утверждает Медведев.

В ФСБ считают, что эта буровая — собственность крымского государственного предприятия "Черноморнефтегаз". По словам Медведева, фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого якобы велся обстрел, были выдворены из района расположения буровой установки. Кроме того, представитель ФСБ также пожаловался на нарушения государственной границы России и провокационные действия антироссийски настроенных граждан Украины, причем "по отношению как к официальным представителям пограничной службы, так и к гражданам России, которые пересекают границу с Украиной".

Напомним, российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", незаконно присвоившая украинские активы после аннексии Крыма, ежегодно добывает на шельфе Черного моря 2 млрд кубометров газа.

