ГАСИ приостановила скандальное строительство на месте Сенного рынка

28 апреля 2017, 13:51
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Проверка была проведена на основании обращений мера Киева Виталия Кличко и народного депутата Украины Сергея Лещенко

ГАСИ приостановила скандальное строительство на месте Сенного рынка | Политика | Дело Увеличить картинку

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) провела проверку и приостановила строительство на территории Сенного рынка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка была проведена на основании обращений мера Киева Виталия Кличко и народного депутата Украины Сергея Лещенко.

"ГАСИ провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил во время выполнения строительных работ на объекте "Строительство торгово-офисно-жилищного центра с подземным паркингом на улице Воровского, 15-А, улицы Гончара, 38-Б, улицы Гончара, 48/2 в Шевченковском районе г. Киева. По результатом проверки составлен акт проверки, протоколы о правонарушениях и предписания об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил и приостановление строительных работ до устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

При этом в ГАСКе добавили, что по результатам выполнения застройщиком предписаний будет проведена внеплановая проверка, "по результатам которой будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством Украины".

Напомним, противостояния вокруг Сенного рынка начались еще при мэре Александре Омельченко. 21 октября 2004 года Киевсовет своим решением передал земельный участок площадью 1,98 га на улице Бульварно-Кудрявской, 17 ООО "Сенной рынок" и ООО "Ферро" в аренду на 10 лет "для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисно-жилого центра с подземным паркингом и для сноса существующих зданий".

В 2015 году земля перешла компании "Solid Blue Assets Limited". В ноябре 2016 года на территории Сенного рынка началось строительство жилого центра "Ярославов град".

Согласно проекту, на площади 1,98 гектаров должны появится 861 квартира, 9 тыс. кв. м офисов и 2,5 тыс. кв. м торговых точек.

По материалам: "Дело"
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Теги: киев , кгга , виталий кличко

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ГАСИ приостановила скандальное строительство на месте Сенного рынка | Политика | Дело
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